Osmanlı saray lezzeti olarak biliniyor: Yılın son hasadı başladı, rekolte her yıl artıyor

"Rekolte her yıl artmakta"





Arıcıların emek vererek sezonu geçirdiğini dile getiren Tomris, şunları kaydetti:





"İlkbaharda kovanların bakımını yapıyoruz. Ana arı eksiği varsa bunu gideriyoruz, kovanları bu şekilde konumlandırıyoruz. Burada arılar birçok çiçek ve bitkiden beslenerek doğal bal üretiyor. Bu yılın son hasadını yapıyoruz. Çevremizde tüm arıcılar sağım yapmakta. Sağım yapıldıktan sonra soğuklara maruz kalmamaları için kovanlarımızı başka bölgelere naklediyoruz. İlkbaharda yine buraya gelmeyi planlıyoruz. Geçen yıla nazaran bu yıl rekolte daha güzel. Rekoltenin yüksek olmasının en önemli nedeni, Çemikare Yaylası'ndaki güven ve huzur."

Tescilli Pervari balının son dönemde kalitesi ve aromasıyla yoğun talep gördüğünü belirten Tomris, talep halinde il dışına da bal gönderdiklerini ifade etti.







