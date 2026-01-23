Yeni Şafak
Samsun'da 1 tondan fazla sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi

15:4123/01/2026, Cuma
AA
Şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 110 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyon kontrol edildi.

Kontrolde, çeşitli markaların ambalajları taklit edilerek paketlenmiş 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.




