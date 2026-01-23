İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Bin 100 şüpheli gözaltına alındı

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 625 şüphelinin de bulunduğu bin 100 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 68 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 21 fişek, 906,88 gram uyuşturucu, 104 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 670 lira ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 40 bin 106 araç ve 894 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 738 araç ve motosiklet ile 19 sürücüye işlem yapılırken, 3 araç trafikten men edildi.