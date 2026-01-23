Yeni Şafak
İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Bin 100 şüpheli gözaltına alındı

14:2323/01/2026, Cuma
AA
Denetimlerde toplam 507 bin 795 lira trafik cezası kesildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 625 şüphelinin de bulunduğu bin 100 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 215 noktada 1439 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1306 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 370 bin 905 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 625 şüphelinin de bulunduğu bin 100 kişi gözaltına alındı.

507 bin 795 lira trafik cezası kesildi

Denetimlerde, 68 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 21 fişek, 906,88 gram uyuşturucu, 104 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 670 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 525 umuma açık iş yeri denetlendi, 6 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 40 bin 106 araç ve 894 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 738 araç ve motosiklet ile 19 sürücüye işlem yapılırken, 3 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 507 bin 795 lira trafik cezası kesildi.


