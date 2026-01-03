Yeni Şafak
İskenderun’da asayiş operasyonu: 3 tutuklama

3/01/2026, Cumartesi
IHA
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan ve hapis cezası ile aranan 3 şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi A.Ş., Kullanımı suç olan bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma taşıma suçundan 3 Ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.K., ile görevi yaptırmamak için direnme suçundan 11 Ay 7 gün hapis cezası bulunan İ.T. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



