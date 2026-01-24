Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kuyumculara sahte gram altın satan iki şüpheli yakalandı

Kuyumculara sahte gram altın satan iki şüpheli yakalandı

22:1624/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bursa’da 6 kuyumcuya sahte gram altın sattığı belirlenen M.A. ve O.G., polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, kiralık araç kullanarak hareket etmiş ve daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunuyordu.

Bursa'da 6 kuyumcuya sahte gram altın sattığı belirlenen 2 şüpheli, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki 6 farklı kuyumcuda sahte gram altın satarak dolandırıcılık yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine çalışma başlatıtı. Çarşamba günü meydana gelen olaylarla ilgili yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda, şüphelilerin kiralık araç kullanarak hareket ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin 2 suç kaydı bulunan M.A. ve 13 suç kaydı bulunan O.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler, 23 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


#Bursa
#kuyumcu
#sahte gram altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi