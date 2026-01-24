Yeni Şafak
Hakkari'de 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

22:3724/01/2026, Cumartesi
AA
Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G'yi yakaladı. Yakalanan şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin bu kapsamda yaptığı titiz çalışma sonucunda, hakkında
"uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama"
suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G, ilçede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



