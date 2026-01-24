Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
107 suç kaydı bulunan şüpheli bazanın altında yakalandı

107 suç kaydı bulunan şüpheli bazanın altında yakalandı

19:3124/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin başlattığı çalışmada şüpheli bulunan D.A. isimli kadına teknik takip gerçekleştirdi. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evde gizlendiği tespit edilen şüpheli, bir bazanın altında saklanırken yakalandı.

Bursa’da kapıları kart ve sert plastik parçalarla açıp hırsızlık yapan D.A. (26) isimli kadın, evdeki bazanın altında saklanırken polis tarafından yakalandı. 107 suçtan kaydı olan D.A., tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde farklı tarihlerde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Polis, kapıları, kart veya sert plastik malzemeler kullanılarak açılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda polis, hırsızlık olayını 107 suçtan kaydı bulunan D.A. isimli kadının gerçekleştirdiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izin sonrası başlatılan teknik takip sonrası şüphelinin, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. İstanbul'a giden Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23 Ocak'ta Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonda, D.A.’yı, kaldığı evdeki bazanın altında saklanırken yakaladı. Bursa'ya getirilen ve sorgulanan D.A., 'hırsızlık' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



#Baza
#Operasyon
#Hırsızlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi