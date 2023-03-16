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YETEV okulları depremzede öğrencilerin geleceğine umut oluyor

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), deprem bölgesindeki çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için 100’e yakın öğretmenin katılımıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. YETEV Okulları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla deprem bölgesinde açtığı Eğitim Çadırı ile öğrencilerin geleceğine umut oluyor.

16:01 . 16/03/2023 الخميس
Yeni Şafak
YETEV deprem bölgesinde eğitim çadırı faaliyetlerine başladı.

YETEV deprem bölgesinde eğitim çadırı faaliyetlerine başladı.

Depremin ilk gününden bu yana, deprem bölgesine ulaştırdıkları nakdi ve ayni yardımların yanı sıra, YETEV çatısı altında faaliyetlerini sürdürün Palet, Yenidoğu ve İrfan Okullarında depremzede 44 öğrenciye tam burslu eğitim imkânı sağlayan YETEV, şimdi de Kahramanmaraş bölgesinde açtığı Eğitim Çadırı ile öğrencilerin eğitimine destek oluyor. ‘YETEV Eğitim Gönüllüleri’ projesi kapsamında, “Eğitimle İyileşiyoruz” sloganıyla kurulan çadırda PDR, drama, sanat ve beden eğitimi alanındaki gönüllü öğretmenler; öğrencilere hem psikolojik destek sağlıyor hem de eğitim, etkinlik ve oyun faaliyetleri yürütüyor.



LGS’ye hazırlanan öğrencilere özel destek

Deprem bölgesinde yapılan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi veren YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Eğitim Çadırı’nda anaokulundan ortaokul düzeyine kadar eğitim verdiklerini belirtti. Oktay
, “YETEV’e bağlı eğitim kurumlarımızda çalışan 100’e yakın öğretmenimizle birlikte, Kahramanmaraş bölgesindeki öğrencilerin eğitim alanında geride kalmamaları için Eğitim Çadırı’nı kurduk. Bu çadırda anaokulundan ortaokul düzeyine kadar çeşitli branşlarda eğitim vermeye ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin psikolojisi ve eğitimi bizim için her şeyden önemli; psikososyal destek anlamında rehber öğretmenlerimizle birlikte hareket ediyor, 5., 6., 7. sınıflara ve özellikle LGS’ye hazırlanacak 8. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çalışıyoruz.”
diye konuştu.


Hem hibrit hem yüz yüze eğitim desteği

Hem hibrit hem de yüz yüze derslerle eğitim faaliyetleri sürdüklerini söyleyen Oktay, “Çocuklarımızın hem akademik yönden ilerleyişini hem de psikolojik olarak iyi oluşlarını sağlamak amacıyla gönüllü öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Hem hibrit hem de yüz yüze eğitimle deprem bölgesinde belki de bir ilki başarıyoruz” dedi.

YETEV Yetkilileri; eğitim, etkinlikler, oyunlar, film gösterimleri ile Kahramanmaraş’ta faaliyetlerine devam eden Eğitim Çadırı’nın belirli periyotlarla depremden etkilenen diğer illerde de faaliyetlerine başlayacağını ifade ettiler.


#YETEV
#LGS
#deprem
#Kahramanmaraş
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YETEV okulları depremzede öğrencilerin geleceğine umut oluyor
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