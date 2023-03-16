YETEV okulları depremzede öğrencilerin geleceğine umut oluyor

, “YETEV’e bağlı eğitim kurumlarımızda çalışan 100’e yakın öğretmenimizle birlikte, Kahramanmaraş bölgesindeki öğrencilerin eğitim alanında geride kalmamaları için Eğitim Çadırı’nı kurduk. Bu çadırda anaokulundan ortaokul düzeyine kadar çeşitli branşlarda eğitim vermeye ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin psikolojisi ve eğitimi bizim için her şeyden önemli; psikososyal destek anlamında rehber öğretmenlerimizle birlikte hareket ediyor, 5., 6., 7. sınıflara ve özellikle LGS’ye hazırlanacak 8. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda çalışıyoruz.”