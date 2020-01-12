Gündem Yetki karmaşası sona erecek
POLİTİKA

Yetki karmaşası sona erecek

AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yerel yönetimler yasası son şeklini almaya başladı. Kişi çıkarına göre imar düzenlemesinin önüne geçecek çalışma ile akraba yasağı da getirilecek. Belediyelerin yetki karmaşası önlenecek, dengesiz pay dağıtımı da ortadan kalkacak

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti
AK Parti

AK Parti kurmaylarının uzun zamandır üzerinde çalıştığı yerel yönetimler yasasında sona gelindi. Genel merkezde hazırlanan düzenleme son şekli verildikten sonra MYK üyelerine sunulacak. Çalışma daha sonra Meclise gönderilecek. Yasa bu yılın ilk aylarında gündeme gelmesi planlanıyor.

AK Parti’de hazırlıkları devam eden yerel yönetimler yasasında öncelikli başlık parsel bazlı bir kişinin çıkarına olan düzenlemelerin sona erdirilmesi olacak. İmar konusunda çok ciddi düzenlemeler getirecek olan yasa, keyfi olarak, parsel bazlı, şahıs lehine plan tadilatını engelleyecek. Bunun yerine toplum namına, ada bazlı planlamalar yapılabilecek. Şahıs bazlı yoğun artışı yasaklanacak. Yasa ile birlikte imar değişikliğiyle ilgili kararlar o bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından duyulması sağlanacak. Böylelikle itiraz süreçlerine o bölgede yaşayan vatandaşların katılması sağlanacak.

GÖREV ALANLARI YENİDEN BELİRLENECEK

Yasa ile birlikte değişmesi beklenen başlıklardan biri de belediyeleri yetki alanları olacak. Belediyelerin görev alanlarındaki karışıklık sonlanacak. Merkezden yerele devredilecek görevler ve büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında mahkeme konusu olmuş, vatandaşında da kafasında tam oturmamış konuların netleştirilmesi sağlanacak.

AKRABA KRİTERİ GELİYOR

Yasa ile birlikte belediyeler arasında pay dağılımında yaşanan dengesizlikte gözden geçirilecek. Bunun yanında belediyelerin öz gelirlerinin de artırılması için adımlar atılacak. Merkeze giden payların yerel yönetimlere kaydırılmasını da bu kapsamda gündeme gelecek. Yerel yönetimler yasasında belediye başkanlarının akrabalarını belediyeye yerleştirmeleri de son bulacak. Bunu yapan belediye başkanlarına yönelik yaptırımlarında yine yasa içerisinde yer alması bekleniyor.

İŞLEVSİZ YASA KALDIRILACAK

Yerel yönetimler düzenlemesi ile geçmiş yıllarda o günün şartları için çıkartılmış ve şimdi işlevi kalmayan yasalarda gözden geçirilecek. Bu kapsamda mahkumların ödeme kabiliyetinin tespiti yasası, öğle dinlenmesi hakkındaki kanun gibi yerel yönetimler açısından işlevini yitirmiş kanunlar gözden geçirilecek. Kadük duruma düşmüş yasalar yürürlükten kaldırılacak.

100 belediye AK Parti’ye katılacak

  • AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 100’e yakın belediyeden AK Parti’ye katılım olacağını belirtti. Turan, “Birileri kavga ederken AK Parti’nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz.” dedi. Turan, partiye katılımlarla ilgili şunları kaydetti: “Başlıyoruz, her hafta 5 arkadaşımız her partiden bir belediye başkanımız tören ile AK Parti’ye katılacak. 100’e yakın belediyeden AK Parti’ye katılım olacak. Birileri kavga ederken AK Parti’nin nasıl büyüdüğünü beraber göreceğiz. ‘AK Parti devlet partisi oldu’ diyorlar, bir defa devletçi olmak bir şeref. Biz millet ile beraber yürüdük. Bizi devletçilikle suçlayacak en son parti CHP olmalı. Dünyada hiçbir partinin bankada hissesi yok ama CHP’nin var. Tek partili hayatta İş Bankası hisseleri CHP’nindi. Çok partili sisteme geçildi ama CHP hisseleri hazineye bırakmadı. CHP sağduyulu bir şekilde meseleye bakıp bu tarihi hareketi ortay koyar tüm hisselerinizi hazineye bırakırsa ayakta alkışlarız.”

AK Partili Bülent Turan: 100 belediye AK Parti’ye geçecek
GÜNDEM
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