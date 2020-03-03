Gündem Yetkisiz estetik ameliyata suçüstü
3. SAYFA

Yetkisiz estetik ameliyata suçüstü

Pendik’te özel bir hastanede yetkileri olmadığı halde estetik ameliyatı yapan İran uyruklu şüpheliler, ameliyathanede suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İranlı şüpheliler ameliyathanede suçüstü yakalandı.
İranlı şüpheliler ameliyathanede suçüstü yakalandı.

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği’ne başvuran İran uyruklu 2 vatandaş, Pendik’te bulunan özel bir hastanede İran vatandaşı M.B. ve R.Y. isimli şahısların estetik ameliyatı yaptığını, bu şahısların yetkisiz olduğunu söyleyerek şikayetçi odu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, İran uyruklu R.Y. isimli şahsın yurt dışından müşteri getirdiğini, getirdikleri müşterilere özel hastanede estetik ameliyatı yaptıklarını, resmi kayıtlarda ameliyatı yapan doktor olarak hastane sahibinin gösterildiğini ancak ameliyatları İran uyruklu J.J.T. ve M.B.’nin yaptığını, bu şahısların İran’da cerrah olduklarını tespit etti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, estetik operasyonu için müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y.’yi takip altına aldı. Daha sonra ameliyathaneye giren polis ekipleri, ameliyat masasında yatan ve karın bölgesinde kesiler olan A.G. isimli şahsa müdahale eden İran uyruklu M.G. ve J.J.T. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanında bulunan anestesi uzmanı A.G., anestezi teknisyeni A.Ç., ameliyathane hemşiresi M.S. ve müşteri kazanma işini yapan İran uyruklu R.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

KAMERAYA ÇEKİLDİ

  • Öte yandan, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Polisin, ameliyathanede yetkisiz şekilde ameliyat yapıldığı sırada düzenlediği operasyon kameraya yansıdı. Görüntülerde ameliyathanede hastaya operasyon yapıldığı görünüyor.

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül'e çarparak ölümüne neden olan servis sürücüye 5 yıl hapis
GÜNDEM
Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül'e çarparak ölümüne neden olan servis sürücüye 5 yıl hapis
Daha yeni başlıyoruz

Daha yeni başlıyoruz

Çıkmazlarsa omuzların üstündeki o başlar da kalmayacak.
Kaçıyorlar

Kaçıyorlar

​Bahar Kalkanı'ndan sonra İdlib ve Suriye'de dengeler değişiyor.
Mültecilere ateş açtılar

Mültecilere ateş açtılar

​Avrupa, 100 bin göçmen sınıra dayanınca silaha sarıldı.
Silah mühendisleri sahaya indi

Silah mühendisleri sahaya indi
Artık bu parayı istemiyoruz

Artık bu parayı istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'ne rest çekti.
Rus katliamı

Rus katliamı

Savaş uçakları İdlib'de kasabayı bombaladı.
İdlib'den acı haber

İdlib'den acı haber

Takviye birliklerimize alçak saldırı, şehidimiz var.
Bir günde 18 ölüm!

Bir günde 18 ölüm!

​Koronavirüsü Avrupa'ya en ölümcül gününü yaşattı.
Poz verme skandalı!

Poz verme skandalı!

​İYİ Partili vekil şehit cenazesinde en öne geçip fotoğraf çektirdi
Merkel panikledi!

Merkel panikledi!

Mülteciler kapılara dayanınca gerçeği nihayet gördüler
Bugün İdlib'den çekilirsek...

Bugün İdlib'den çekilirsek...

'Hükümet ne yapıyor' diyeceklerdi...
Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

Çanakkale'de, Dumlupınar'da...

'Hak ettikleri cevabı vermeye devam edeceğiz.'
24 terörist daha!

24 terörist daha!

Komandolar 2 ayrı sızmayı daha önledi.
940 şüpheli incelendi!

940 şüpheli incelendi!

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması.
'Ankara gücünü gösterdi'

'Ankara gücünü gösterdi'

​SİHA'ların operasyonu dünya basınında.
Gerçek mermi!

Gerçek mermi!

​Yunanistan, tatbikat görüntüsü ile katliam mı yapacak?
Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.