Yiğit’ten acı haber

Samsun’dan sonra Rize’den de yürek yakan acı haber geldi. Vezirköprü ilçesi Mezraa Mahallesi’ndeki Mezraa Ortaokulu'nun bahçesindeki katlanır demir basketbol potasının arasına sıkışarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz’ın üzüntüsü dinmeden, bu sefer üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu 9 yaşındaki Yiğit Demirel yasa boğdu.
KALE DİREĞİNE ASILMIŞLARDI
Olay, çarşamba günü Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri’ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 GÜN YAŞAMA SAVAŞI VERDİ
Kafatası ve çenesinde kırık oluşan yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vefat haberinden sonra Çaykur Rizespor yayınladığı taziye mesajında, "Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit’imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
KALBİMİZDE YAŞIYOR
- Ç.Rize'nin Tuzla karşısında oynanan maça saatler kala hayatını kaybederek tüm Rize’yiyasa boğan Yiğit Demirel’in acı haberini alan kulüp, sosyal medya hesabını siyah beyaza bürüdü. Maç öncesi sahaya çıkacağı kadroyu siyah beyaz paylaşan Karadeniz ekibi, karşılaşma görsellerini de aynı şekilde siyah beyaz paylaştı. Maçta ise tribünlerde Yiğit’in fotoğrafı açıldı, taraftarlar ‘Yiğit ölmedi kalbimizde yaşıyor’ şeklinde tezahüratlar yaptı.