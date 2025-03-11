Yüksek İstişare Kurulu 'aile' için toplandı: Tehditleri bertaraf edecek yeni projeler hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda aile kurumunu güçlendirmek için oluşturulan "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nun öneminin ifade edildiğini belirtti. Altun, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.
Aile yapısına yönelik tehditler konuşuldu
Toplantıda, kurulun gündeminde, dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumun teminatı aile yapısına yönelik artan tehditlerin yer aldığını bildiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti: