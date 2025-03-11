Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Yüksek İstişare Kurulu 'aile' için toplandı: Tehditleri bertaraf edecek yeni projeler hayata geçirilecek

Yüksek İstişare Kurulu 'aile' için toplandı: Tehditleri bertaraf edecek yeni projeler hayata geçirilecek

17:0411/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yüksek İstişare Kurulu'nun bugünkü toplantısından fotoğraf servis edildi.
Yüksek İstişare Kurulu'nun bugünkü toplantısından fotoğraf servis edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda aile kurumunu güçlendirmek için oluşturulan "Aile Enstitüsü" ve "Nüfus Politikaları Kurulu"nun öneminin ifade edildiğini belirtti. Altun, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

Aile yapısına yönelik tehditler konuşuldu

Toplantıda, kurulun gündeminde, dünyada ve bölgede yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumun teminatı aile yapısına yönelik artan tehditlerin yer aldığını bildiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Toplantıda, aile kurumumuzu güçlendirmek için oluşturulan 'Aile Enstitüsü' ve 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi ifade edildi. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı."


#Yüksek İstişare Kurulu
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Aile

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liverpool PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak? Çeyrek finalist belli oluyor