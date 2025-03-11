Yüksek İstişare Kurulu 'aile' için toplandı: Tehditleri bertaraf edecek yeni projeler hayata geçirilecek

"Toplantıda, aile kurumumuzu güçlendirmek için oluşturulan 'Aile Enstitüsü' ve 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi ifade edildi. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı."