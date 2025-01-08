Aile Yılı müjdelerle dolu olacak

Aile Yılı, aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması için pek çok yeniliği beraberinde getirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Ocak’ta düzenlenecek tanıtım toplantısıyla “Aile Yılı”nın ayrıntılarını açıklayacak ve vatandaşlara müjdeler verecek. Aynı zamanda yıl boyunca aile kurumunun önemine dikkati çekmek için çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Aile Yılı, aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması için pek çok yeniliği beraberinde getirecek.
DEVLET OLARAK GEREĞİNİ YAPACAĞIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önceki gün toplanan kabine sonrasında Aile Yılı’nın önemine vurgu yaptı. Türk milletinin aile konusuna özel bir hassasiyeti olduğuna işaret eden Göktaş, “Özellikle son dönemlerde küresel bazı dinamiklerin de etkisiyle sosyal bazı değişimler yaşadığımız, bu değişimlerden ailemizin de etkilendiği bir gerçek. Ailemizin birliğini, bütünlüğünü, refahını etkileyen ve toplumumuzun geleceğini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı devlet olarak gereğini yapmamız gerektiğine şüphe yok. Dolayısıyla aile kurumunun bütünlüğünü ve işlevselliğini güçlendirmek, aile bireylerinin huzur, mutluluk ve refahını sağlamak geleceğimiz açısından kritik önem arz ediyor” dedi.
AİLEMİZ GÜÇLENECEK
Türkiye’de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti: “Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bunlardan hareketle aile konusundaki her türlü çalışmamızı zirveye taşıyacağımız bir süreç olarak 2025’i Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirleriyle ‘Aile Yılı’ olarak ilan ediyoruz.”
Özel logo tasarlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Aile Yılı” ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmanın önemine dikkati çekmek amacıyla anne, baba ve üç çocuktan oluşan “aile” logosu tasarlandı. Logo, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan, ailenin devletin himayesinde ve ay yıldızın gölgesinde, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini temsil ediyor. Logo, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin afişlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça kullanılacak. Ayrıca bu yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmalar yürütülecek.