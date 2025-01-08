Aile Yılı müjdelerle dolu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Aile Yılı” ilanının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile kurmanın önemine dikkati çekmek amacıyla anne, baba ve üç çocuktan oluşan “aile” logosu tasarlandı. Logo, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan, ailenin devletin himayesinde ve ay yıldızın gölgesinde, güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini temsil ediyor. Logo, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin afişlerinde ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça kullanılacak. Ayrıca bu yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda, aile yapısının korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması için devletin tüm kurumlarıyla kapsamlı çalışmalar yürütülecek.