Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Tren seferlerinde 'Aile Yılı' indirimi: Yeni evli çiftlere ve ailelere özel fırsat

Tren seferlerinde 'Aile Yılı' indirimi: Yeni evli çiftlere ve ailelere özel fırsat

11:517/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
İndirimli bilet satışları 8 Mart tarihinde başlayacak.
İndirimli bilet satışları 8 Mart tarihinde başlayacak.

"Aile Yılı" kapsamında tren seyahatlerinde ailelere yüzde 15, yeni evlenen çiftlere ise yüzde 50 indirim sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, detayları anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu,
"Aile Yılı kapsamında hayata geçireceğimiz uygulama 8 Mart tarihinde başlayacak"
dedi.

Yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı.


Bakan Uraloğlu,
"En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile ekonomik ve konforlu şekilde seyahat edecek. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi' devreye alınacak. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alabilecek"
açıklamasında bulundu.

Mevcut indirimlere devam

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ'nin sunduğu mevcut indirimlerin de devam edeceğini belirterek,
0-6 yaş arası çocukların ücretsiz, 7-12 yaş arası çocukların yüzde 50 indirimle, 13-26 yaş arası gençlerin ise yüzde 15 indirimle seyahat ettiğini hatırlattı. Ayrıca, 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üzeri yolculara ise yüzde 50 indirim
uygulandığını belirten Uraloğlu,
öğretmenler, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler için de yüzde 15 indirim
uygulamasının sürdüğünü bildirdi.



#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
#Tren
#2025 Aile Yılı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hipotermi nedir, belirtileri neler?