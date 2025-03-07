"Aile Yılı" kapsamında tren seyahatlerinde ailelere yüzde 15, yeni evlenen çiftlere ise yüzde 50 indirim sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, detayları anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi kapsamında tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirimler sunulacağını açıkladı.
Yeni evli çiftlere yüzde 50 indirim
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında, anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireylerinin birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabileceğini anlattı.