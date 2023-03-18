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Yıkılan sokakların isimleri konteyner kentte yaşıyor

Asrın felaketi olarak tanımlanan depremlerden sonra Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentlerdeki sokaklara, yıkımların ağır yaşandığı ilçe ve caddelerin isimleri verildi.

04:00 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş, konteyner kent.

Kahramanmaraş, konteyner kent.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkımların ağır yaşandığı ilçe ve caddelerin isimleri konteyner kentteki sokaklara verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından AFAD'ın Karacasu Mahallesi'nde 347 konteynerden kurduğu geçici yaşam merkezindeki sokaklara, çok sayıda kaybın verildiği Trabzon Caddesi ile Afşin, Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan, Andırın ilçelerinin isimleri konuldu. Konteyner kentte yaşayan Musa Aydınlık, depremde evinin büyük hasar görmesi nedeniyle burada kaldığını söyledi.

ELBETTE TARİHİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Aydınlık, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, hayatın devam ettiğini ve yaşananları atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Depremlerin, birçok tarihi, simge ve turistlik cadde ve sokaklara ciddi zarar verdiğine değinen Aydınlık, "Elbette tarihimize sahip çıkacağız. Devletimiz sokak ve caddelerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyor" dedi.


#Deprem
#Konteyner Kent
#Kahramanmaraş
#Trabzon Caddesi
44 dakika önce
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