Gündem Yıl başından sonra yeni döneme gireceğiz
POLİTİKA

Yıl başından sonra yeni döneme gireceğiz

AK Parti MYK'da gündem 2023 seçimleriydi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulda Erdoğan’ın “Biz sahada milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Halkımızın alım gücünü arttırmaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yıl başında işçi, memur, emekli maaşlarında yapılacak yeni artış ve enflasyondaki düşüşle birlikte, ekonomi anlamında daha olumlu bir döneme girmiş olacağız” dediği öğrenildi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Yıl başından sonra yeni döneme gireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Bazı genel başkan yardımcılarının özellikle Anadolu'da teşkilatın listelerde yer almak istediğini belirttiği, bu yüzden ona göre bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Yeni isimler listede olacak. Yıpranmış isimler listede olmamalı. Herkes çalışmasını yapsın. Milletvekili adaylarını iyi belirleyelim. Kamuoyu çalışmaları yapalım. Listeler için 6 ay var. Daha iyi çalışmamız gerekiyor. Listeleri ince eleyip sık dokumamız lazım” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI

  • Toplantıda Gençlik Kolları Başkanlığı da sunum yaptı. İlk kez oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç seçmene yönelik çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda Erdoğan ile gençlerin bir araya geleceği 10 ayrı gençlik buluşması gerçekleştirilecek. Sunumda, çalışmalara özellikle genç nüfusun daha fazla olduğu ilçelerde ağırlık verileceği, gençlerin beklenti ve şikayetlerinin dinlenip rapor hazırlandığı belirtildi. Üniversite önlerine stant kurulup daha çok gençle bir araya gelineceği de kaydedildi.

EYT düzenlemesinde masada tek formül var
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Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var.
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Prim gün sayısı esas alınacak<br><br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.
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TRT Haber'in haberine göre, erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.
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Yasa yürürlüğe girerse 1,5 milyon kişi yararlanacak<br><br>Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.
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Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.<br><br>Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.<br><br>
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Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak<br><br>1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı.
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Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu<br><br>Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek.
EYT düzenlemesinde masada tek formül var
Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak.
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