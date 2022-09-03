Yıl başından sonra yeni döneme gireceğiz

AK Parti MYK'da gündem 2023 seçimleriydi. Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kurulda Erdoğan’ın “Biz sahada milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Halkımızın alım gücünü arttırmaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yıl başında işçi, memur, emekli maaşlarında yapılacak yeni artış ve enflasyondaki düşüşle birlikte, ekonomi anlamında daha olumlu bir döneme girmiş olacağız” dediği öğrenildi.
Bazı genel başkan yardımcılarının özellikle Anadolu'da teşkilatın listelerde yer almak istediğini belirttiği, bu yüzden ona göre bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Yeni isimler listede olacak. Yıpranmış isimler listede olmamalı. Herkes çalışmasını yapsın. Milletvekili adaylarını iyi belirleyelim. Kamuoyu çalışmaları yapalım. Listeler için 6 ay var. Daha iyi çalışmamız gerekiyor. Listeleri ince eleyip sık dokumamız lazım” ifadelerini kullandı.
YOL HARİTASI
Toplantıda Gençlik Kolları Başkanlığı da sunum yaptı. İlk kez oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç seçmene yönelik çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda Erdoğan ile gençlerin bir araya geleceği 10 ayrı gençlik buluşması gerçekleştirilecek. Sunumda, çalışmalara özellikle genç nüfusun daha fazla olduğu ilçelerde ağırlık verileceği, gençlerin beklenti ve şikayetlerinin dinlenip rapor hazırlandığı belirtildi. Üniversite önlerine stant kurulup daha çok gençle bir araya gelineceği de kaydedildi.