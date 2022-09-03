Yıl başından sonra yeni döneme gireceğiz

Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.<br><br>Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.<br><br>