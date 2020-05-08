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HAKKÂRİ

Yılanlar evi bastı: Ailenin mağduriyetini gidermek için çalışacaklar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evi basan yılanlar büyük korkuya neden oldu. Hasan Yusuf Ataş, “Dünden beri akrabalarımızın yanına taşındık. Yetkililerden yardım istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefi Erhan Konur da, "Ailenin mağduriyetini gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yılan tür olarak su yılanıdır. Zehirli olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bataklı köyünde ikamet eden Ataş ailesinin evini yılanlar bastı.
Bataklı köyünde ikamet eden Ataş ailesinin evini yılanlar bastı.

Hakkari'nin ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde ikamet eden Ataş ailesinin evini yılanlar bastı. Tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

4 çocuk babası Davut Ataş, yılanların evin damından içeri girdiğini ve çocuklarının korkudan uyuyamadığını ve evlerini terk ederek akrabalarının yanına taşındığını söyledi.

Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

Evi basan yılanların bahçede de görülmesi köylüleri korkuttu

Günlerdir Ataş ailesinin korkulu rüyası olan yılanlar, bu sefer evlerinin bahçesine sıçrayınca tüm köy halkını tedirgin etti. Bahçede yılanları sürü halinde gören köylüler, ne yapacaklarını kara kara düşünüyor.

Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Yılanların evin damından içeri girdiklerini anlatan Ataş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

Bataklı köyünde ikamet eden Ataş ailesinin evini yılanlar bastı.

Akrabalarının yanına taşındılar

Sanya Ataş da yakınlarının ve komşularının verdiği destekle yaşadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

11 yaşındaki Hasan Yusuf ise ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını, bu korku yüzünden de kardeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını anlattı. Hasan Yusuf Ataş, “Dünden beri akrabalarımızın yanına taşındık. Yetkililerden yardım istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Bataklı köyünde ikamet eden Ataş ailesinin evini yılanlar bastı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefi Erhan Konur da, ihbar üzerine Bataklı köyünde geldiklerini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Aile ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olayın çözümü için, diğer kurumlarla koordineli çalışmalarımız devam etmektedir. Ailenin mağduriyetini gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yılan tür olarak su yılanıdır. Zehirli olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok.”

Yılanlar evi bastı: Ailenin mağduriyetini gidermek için çalışacaklar
FOTOĞRAF 13
Title
Hakkari'nin ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde ikamet eden Ataş ailesinin evini yılanlar bastı.
Title
Tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.
Title
4 çocuk babası Davut Ataş, yılanların evin damından içeri girdiğini ve çocuklarının korkudan uyuyamadığını ve evlerini terk ederek akrabalarının yanına taşındığını söyledi.
Title
Günlerdir Ataş ailesinin korkulu rüyası olan yılanlar, bu sefer evlerinin bahçesine sıçrayınca tüm köy halkını tedirgin etti. Bahçede yılanları sürü halinde gören köylüler, ne yapacaklarını kara kara düşünüyor.
Title
Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi.
Title
Yılanların evin damından içeri girdiklerini anlatan Ataş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.
Title
Sanya Ataş da yakınlarının ve komşularının verdiği destekle yaşadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.
Title
11 yaşındaki Hasan Yusuf ise ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını, bu korku yüzünden de kardeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını anlattı.
Title
Hasan Yusuf Ataş, “Dünden beri akrabalarımızın yanına taşındık. Yetkililerden yardım istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Title
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefi Erhan Konur da, ihbar üzerine Bataklı köyünde geldiklerini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Aile ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olayın çözümü için, diğer kurumlarla koordineli çalışmalarımız devam etmektedir. Ailenin mağduriyetini gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yılan tür olarak su yılanıdır. Zehirli olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok.”
Title
Title
Yılanlar evi bastı: Ailenin mağduriyetini gidermek için çalışacaklar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evi basan yılanlar büyük korkuya neden oldu. Hasan Yusuf Ataş, “Dünden beri akrabalarımızın yanına taşındık. Yetkililerden yardım istiyoruz'' ifadelerini kullandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefi Erhan Konur da, "Ailenin mağduriyetini gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yılan tür olarak su yılanıdır. Zehirli olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok” dedi.


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