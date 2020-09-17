MİT ve jandarmadan ortak operasyon: İki terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği" belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi.
Otogarın otobüs giriş-çıkış kapısının önünde büyük boy valizin olduğunu ve kimsenin de almadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine otogara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat timi sevk edildi.
Ekiplerin çevrede güvenlik önlemi alması ve otogar giriş-çıkışının kapatılmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafet ile valizi inceledi.
İçi dolu olduğu belirlenen valiz, çevrenin tamamen boşaltılmasının ardından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.
Patlamanın ardından parçalanan valizde erkek kıyafetlerinin olduğu tespit edildi.
Ekipler, valizi bırakıp, giden kişi belirlemek için çalışmalara devam ediyor.
Adana'da polisi alarma geçiren şüpheli valiz: İçinden bakın ne çıktı!
Adana'da Merkez Otogarı'na bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Gelen ihbar sonrası otogara giden terörle mücadele ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlatırken, bomba şüphesi ile yaklaşılan valizden erkek kıyafetleri çıktı.
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Kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ortak ekip oluşturdu.
Harekete geçen ekipler seyyar esnaf gibi geldikleri mahallede araştırma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Görükle Mahallesi Biroluk mevkisinde bulunan bir fabrikada uyuşturucu üretildiğini saptadı.
Ekipler, salı günü saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda, zehir tacirleri tarafından uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikada yapılan aramada 2 metre boyunda 430 kök Hint keneviri, kapalı alanda uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan fan, nemlendirme, aydınlatma, havalandırma sistemleri, ısı ölçer cihazları, jeneratör gibi materyallerin yanı sıra bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli Serhat M. (34) gözaltına alındı.
Dışarıdan bakan fabrika olarak biliyordu: Şok gerçek baskınla ortaya çıktı
Bursa'da polis ekipleri bir fabrikaya düzenlediği operasyonda fabrikanın uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Kurulmuş sera düzeneği ile fabrikada 2 metre boyunda 430 kök hint keneviri ele geçirildi.