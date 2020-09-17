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ŞIRNAK

Yıldırım-1 Cudi operasyonunda iki terörist ölü ele geçirildi

MİT ve jandarmadan ortak operasyon: İki terörist ölü ele geçirildi

Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarmanın ortak operasyonunda iki terörist ölü olarak ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği" belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.

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Kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ortak ekip oluşturdu.
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Bursa'da polis ekipleri bir fabrikaya düzenlediği operasyonda fabrikanın uyuşturucu yetiştirmek için seraya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Kurulmuş sera düzeneği ile fabrikada 2 metre boyunda 430 kök hint keneviri ele geçirildi.


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