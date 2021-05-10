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YEREL GÜNDEM

Yıldırım Belediyesi şehit annelerini unutmadı

Yıldırım Belediyesi, Anneler Günü’nde şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerini unutmadı. Yıldırım’da ikamet eden yaklaşık 100 şehit ailesini ziyaret eden ekipler, şehit annelerine ve eşlerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın selamlarını götürdü. Şehit ailelerinin Anneler Günü’nü kutlayıp, Başkan Oktay Yılmaz tarafından gönderilen hediyeleri takdim eden ekiplerin ziyaretlerinde duygu dolu anlar yaşandı.

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Yıldırım Belediyesi şehit annelerini unutmadı
​Yıldırım Belediyesi şehit annelerini unutmadı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Şehit Polis Memuru Naci Güneri’nin ailesini ziyaret etti. Eşi 1991 yılında şehit olan Seher Güneri’nin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, “Seher annemiz ve evlatları Hakan ile Hatice, şehidimiz Naci Güneri’nin bizlere emanetidir. Bugün Seher annemizi ziyaret edip, Anneler Günü’nü kutlayalım istedik. Biz de kendimizi bu ailenin bir parçası, Seher annemizin evladı olarak görüyoruz. Seher annemiz, eşi şehit olduktan sonra iki evladına hem annelik hem de babalık yapmış. Kendini çocuklarına adamış. Ne mutlu ona ki; oğlu müzik öğretmeni, kızı ise ziraat mühendisi olmuş. Vatana millete böyle hayırlı iki evlat yetiştirdiği için Seher annemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR”

Anneliğin en yüce makam olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Bizler değerli ve kutsal olana ‘ana’ diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Vatanımızı ‘ana’ olarak görürüz, bizleri doyuran toprağa ‘ana’ deriz. Türkülerimizde, deyişlerimizde, atasözlerimizde hep analığın kutsallığı işlenmiştir. Peygamberimiz, ‘Cennet annelerin ayağının altındadır’ diye buyurmuştur. Annelerimiz baş tacımızdır. Tabi şehit ailelerine karşı ayrı bir hassasiyetimiz ve sorumluluğumuz var. Arkadaşlarımız bugün Yıldırım’daki şehit ailelerinin tamamını ziyaret etti. Fedakâr annelerimizin, Anneler Günü'nü kutladı. Onlar bize, bu vatana canını veren kahramanlarımızın emanetidir. En sevdiklerini, canlarının bir parçasını vatana feda eden ailelerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Kendi ailemizden ayrı tutmadığımız şehit ailelerinin her daim başımızın üstünde yeri var. Bu vatanın gerçek sahibi onlardır. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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