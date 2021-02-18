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Yıldırım Belediyesi’nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi, Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliği ile açtığı kursta Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor.

Haber Merkezi Diğer
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların kendilerini geliştirmesi için sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Oxford As Academy Uluslararası Dil Okulları ile birlikte İngilizce eğitimlerini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin kursuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 30 kişilik sınıflarda online olarak gerçekleştirilen kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek. 4 haftalık dil eğitimindeki temel amaç, İngilizce dilinin sistemini öğretmek ve kursiyerlere dil öğrenebilme özgüvenini kazandırmak.

1 yıl sürecek “Bir Dil Bir Hayat” eğitimlerinin Şubat ayı ile birlikte verilmeye başlandığının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şu anda 8 grubumuz ile eğitimlere başlandı. Her grupta 30 öğrenci bulunmakta olup haftada 2 gün Zoom üzerinden dil eğitimlerimiz devam etmektedir” dedi.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İngilizce kursuna her yaştan 1000’in üzerinde başvuru aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yaptığımız bütün işlerde olduğu gibi bu projeyle de vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurmaya dikkat ediyoruz. Salgın sürecini vatandaşlarımız için avantaja çevirmek gayesiyle, bu zorlu süreç içerisinde kendisini bir adım öteye taşımayı amaçlayan hemşehrilerimiz için İngilizce eğitimlerini hazırladık. Katılımcılarımızın bu eğitimlerden azami derecede faydalanmasını diliyorum.”

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