Yıldırım düşen doğal gaz hattındaki yangın söndürüldü

İhbarla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 metrekarelik alanı etkileyen yangınla ilgili ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, 2 gün boyunca kontrollü olarak devam etti. Hattaki gazın bitip yangının sönmesinin ardından ekipler, boru hattının tamirini yaptı. Bölgedeki gaz akışında herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.