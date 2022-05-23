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Yıldırım’da 30 bin hak sahibine tapu müjdesi

Yıldırım Belediyesi Çınarönü Mahallesi’nde hayata geçireceği kentsel dönüşüm çalışması ile bölgenin çehresini değiştirecek. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılını tapu ve dönüşüm yılı ilan ettiklerini belirterek, 30 binin üzerinde hak sahibine tapu dağıtımı yapacaklarını dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldırım’da 30 bin hak sahibine tapu müjdesi
Kentsel dönüşüm çalışması ile Yıldırım'ın çehresi değişecek.

Bursa Yıldırım Belediyesi, Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile hem modern bir yaşam alanı oluşturacak hem de Yıldırım’a değer katacak önemli bir yatırımı ilçeye kazandıracak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Çınarönü Mahallesi Rezerv Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi’ tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oktay Yılmaz
Oktay Yılmaz

2022’yi Tapu ve Dönüşüm Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Yılmaz, özel sektör, özel sektör-kamu yatırım ortaklığı ile veya kamu destekli özel sektör yöntemleriyle gerçekleştirilen dönüşüm hamlesinde temel önceliklerinin ‘gönüllülük’ olduğunu vurgulayarak, “Biz bir taraftan imar ve planlama için çalışırken diğer taraftan da vatandaşlarımızın rızasını alacak, onları mutlu edecek dönüşüm projeleri hazırlıyoruz. Bu kapsamda 2022’de 30 bin üzerinde hak sahibine tapu dağıtımı yapacağız” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖRNEK OLACAK

Çınarönü Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile Yıldırım’ın iki kere kazanacağını aktaran Başkan Yılmaz, “Çınarönü mahallemiz, yıllar boyunca devam eden düzensiz göç ve plansız yapılaşmadan en fazla muzdarip olan bölgelerimizden. Burada 13 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz proje ile modern bir yaşam alanı oluşturacağız. Proje kapsamında 262 konutun yanı sıra 8 bin 650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları yer alacak. Bu proje bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza örnek teşkil ederek, dönüşüm hamlemize ivme kazandıracak” ifadelerini kullandı.

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