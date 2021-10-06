Yıldırım’da karate rüzgârı

Birçok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi, 1. Esat Delihasan Kyokushın Karate Kupası düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen turnuvaya 35 kulüpten toplam 264 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda; Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcuları 8 birincilik, 6 ikincilik, 11 üçüncülük elde ederek toplamda 25 madalya kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Merhum Esad Delihasan’ın kardeşi Türkiye Karate Federasyonu Başkan Adayı Murat Delihasan, Bursa Karate İl Temsilcisi Necip Kaplan ve Yıldırım İlçe Spor Müdürü Mehmet Demirci verdi.

ZİRVE YILDIRIMLI SPORCULARIN

Kupada başarılı sonuçlara imza atan Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü’nden, Eşref İsmil, Berfin Gökdere, Mert Bedel, İbrahim Can Mingsar, Halil İbrahim Karahan, Abdullah Mingsar, İrem Mingsar ve Edanur Kıçcak 1’incilik, Hilal Su Muğ, Senanur Ağ, Ferhat Seyfidar, Berkay Çınar ve Muhammed Süner 2’ncilik, Emirhan Taşdemir, Revil Ballı, Zehra Dundar, Onur Şamaş, Esmanur Demir, Kardelen Aydoğan, Murat Usman, Burak Altınoğlu, Melüt Kahramanca, Ahmet Güzel, Balımsu Kahramanca ve Alperen Gül 3’üncülük elde etti.

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SPOR KENTİ YILDIRIM

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun ayrı bir önemi var. Bu nedenle Yıldırım’ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz. Yıldırım; tarih, kültür ve medeniyet kenti olduğu kadar aynı zamanda da bir spor kentidir. Yıldırım’ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz şükürler olsun meyveleri veriyor. Yıldırım belediyesi olarak, 2021 yılı itibariyle lisanslı sporcu sayımız 3 bin 280. Son 2 yılda; yaz ve kış spor okullarında 16 farklı branşta 35 bin 940 çocuğumuza, Jimnastik okullarında 10 bin 115 çocuğumuza, Kadın spor merkezlerinde 23 bin 672 kadınımıza, sosyal sorumluluk projelerinde 6.825 çocuğumuza toplamda ise 76.552 vatandaşımıza spor eğitimi hizmeti verdik. Şükürler olsun sporcularımız katıldıkları turnuvalarda göğsümüzü kabartıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Tüm sporcu kardeşlerimi, kıymetli ailelerini ve hocalarını tebrik ediyorum” diye konuştu.