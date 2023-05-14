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Yıldırım’da sağlık yatırımlarına devam

Yıldırım Belediyesi’nin Fidyekızık Mahallesi’ne kazandıracağı aile sağlığı merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yıldırım Belediyesi sağlık yatırımlarına devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi sağlık yatırımlarına devam ediyor.

450 metrekare arsa üzerinde kurulan 2 katlı merkezde 4 hekimin hizmet verdiği aile sağlığı merkezi ve muhtarlık bulunacak. Başkan Oktay Yılmaz, “Vatandaşın sağlık hizmetine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara ya Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırıyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve yapımını sürdürdüğümüz projelerimiz var. İnşallah onları da kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.



#Yıldırım Belediyesi
#Aile Sağlığı Merkezi
#Oktay Yılmaz
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