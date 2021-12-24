Yıldırım’dan spora büyük yatırım

İlçenin ‘spor şehri’ kimliğini güçlendirecek yatırımları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi’nin Mimar Sinan Spor Tesisi’nde yaptığı renovasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, baştan aşağı yenilenerek, ek yatırımlarla daha modern ve çok amaçlı bir komplekse dönüştürülecek olan Mimar Sinan Spor Tesisi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

YÜZDE 55’İ TAMAMLANDI

Mimar Sinan Spor Kompleksi’nde devam eden renovasyon ve ilave bina inşaatı çalışmalarının yüzde 55’inin tamamlandığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm Yıldırımlı hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini de kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan Spor Tesisi’mizi daha modern, konforlu ve çok amaçlı bir spor kompleksine dönüştüreceğimizin sözünü ilçe sakinlerine vermiştik.9 bin metrekarelik alana kurulu olan mevcut spor tesisimizdeki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Yapımına devam ettiğimiz 2 katlı kadın çocuk spor merkezi olacak yeni hizmet binamızda ekiplerimiz çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yeni hizmet binamızda; kadınlar için modern spor merkezi, çocuklar için cimnastik, taekwondo, karate salonları, soyunma odaları, lavabolar, idari ofisler ve kafeterya yer alacak. Açık yüzme havuzu, yürüyüş yolları ile Mimar Sinan Spor Kompleksi açıldığında ilçenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Kompleksimiz sadece Mimar Sinan’a değil, Güllük, Siteler, Selçukbey, Ertuğrulgazi ve Ortabağlar mahallesi sakinlerine hizmet verecek nezih bir mekân olacak. 3 Eylül’de renovasyon çalışmalarına başladığımız Mimar Sinan Spor Kompleksi’mizin 19 Mayıs 2022’de açılışını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.