Yıldırım’dan yeni park müjdesi

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği park ve yeşil alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında; 3 yıl içinde Balaban Mesire Alanı’nı hazır hale getiren, Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran ve Cumalıkızık Mesire Alanı’nın ihalesini gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçeye 16 adet park kazandırdı ve 29 parkı sil baştan yeniledi. Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi’ne yeni park kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Millet Mahallesi’ne değer katacak ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak ‘Millet Çevre Yolu Altı Parkı’ 2 bin 200 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek olup bünyesinde kauçuk zeminli çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, spor alanı bulunacak.

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