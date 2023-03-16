Yıldırım’ın anne acısı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle 84 yaşında hayatını kaybetti. Fahriye Yıldırım için Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Binali Yıldırım, törende taziyeleri kabul etti. Törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve çok sayıda siyasi isimle birlikte Yıldırım ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından Binali Yıldırım kısa bir konuşma gerçekleştirerek cenazeye katılanlara teşekkür etti. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.