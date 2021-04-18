​Yıldırım’ın çevreci teyzesine teşekkür

80 yaşında gönüllü bir çevreci olan Rahmiye teyze, Yıldırım Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmalarına büyük destek veriyor. Soykan, atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Geri dönüştürülebilecek hiçbir şeyi çöpe atmayan ve bu davranışı ile çevresine örnek olan Rahmiye Soykan, “Rahmetli eşim bu konuda oldukça hassastı. Yolda gördüğü bütün mavi kapakları toplardı. Ondan bize miras kaldı. Bizler de hem evimizdeki atıkları, hem de mahalledeki komşularımızın bize getirdiği atıkları topluyor, salı günleri belediyemizden gelen personele teslim ediyoruz” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Rahmiye teyzeye bu anlamlı davranışı için teşekkür ederek, “Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizle birlikte aynı safta yer almaktan mutluyuz. Rahmiye teyzemizin evi mahallenin dönüşüm merkezi oldu bir bakıma. Çevreyi korumanın hepimizin vatandaşlık görevi olduğu gösteriyor” dedi.