Yıldırımın düştüğü ağaç paramparça oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı.

Malatya’da yer yer etkili olan sağanak yağış sonrası düşen yıldırım, bazı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olan sıcak hava yerini gök gürültülü sağanağa bırakırken, ilçeye bağlı Taşolar Mahallesi’nde kayısı bahçesine düşen yıldırım ağaçları parçaladı. Düşen yıldırımın parçaladığı kayısı ağacından kopan parçalar ise bahçe içerine savruldu.

İlçe genelinde belirli aralıklarla devam eden yağışların bir süre daha ilçe genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

FOTOĞRAF 17 Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı. Saat 15.15 sıralarında terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis telsizlerinden yaralı olmadığı bildiriliyor. Öte yandan yoğun yağış sebebiyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde caddeler göle döndü. Bazı ağaçlar sel ve fırtına sebebiyle yıkıldı. Şehir merkezinde yoğun trafik oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu belirtildi. Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi. Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı ifade ediliyor. Bursa’da yıldırım otobüs terminaline düştü: Çatı çöktü ağaçlar yıkıldı Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peş peşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor.

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