Yıldırım’ın ekonomisi kadınlarla güçleniyor

Bursa’nın Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın girişimcilik merkezleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor. 2021 yılından bu yana ilçeye 4’ü tarımsal kalkınma, 4’ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifi kazandıran ve 22 kadın girişimcilik ve eğitim merkezini hizmete sunan Yıldırım Belediyesi, kadınların başarı hikayelerini yazmalarına öncülük ediyor. Yıldırımlı kadınlar verilen eğitimler ile meslek sahibi olurken ev ekonomilerine de katkı sunma imkanı buluyor. Kadınların ekonomik açıdan güçlenmeleri, ev ekonomilerine destek olabilmeleri, meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri için 22 noktada Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi kuruldu. Bu merkezlerde; halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, E-ticaretten ev tekstiline kadar 52 farklı branşta kadınlara eğitim veriliyor. Merkezlerden bu yıl 850 kadın mezun olurken, verilen mesleki eğitim sayesinde, mezunların önemli bir kısmı da işe yerleşti.

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6 BİN 500 KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Kadın girişimciliğinin ve istihdamının desteklenmesi, kadınların ekonomik hayattaki rollerinin güçlendirilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mekan temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflerimize destek sağlıyoruz. Kadınlarımızı ve kooperatiflerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. İnşallah şimdilik 8 olan kadın kooperatiflerinin sayısını 14’e çıkarıp, 2 adet üst birlik kuracağız. Oluşturacağımız yeni pazar alanı ile birlikte de kadınlarımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünler tüm dünyaya açılacak. Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimiz kadınlarımızı meslek sahibi yaparken, bir yandan da Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığı ile kadınlarımızın istihdamına katkı sağlıyoruz. Son 3 yılda bu sayede yaklaşık 6 bin 500 kadınımızı işe yerleştirdik. Kadınlarımızı önceleyen çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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KATKI SAĞLAYACAK PROJELER YAPILIYOR

Dünyada var olan her şeyde kadınların yadsınamaz emeği olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Dünyada kadınların desteği, emeği olmadan başarıya ulaşmış hiçbir proje hiçbir çalışma yoktur. Günümüzün en temel sorunlarından olan tüketen toplum anlayışımızdan kurtulup üreten topluma dönüşmemiz de ancak kadınlarımızın desteği ile mümkün olacaktır. Bu farkındalık ve ‘Güçlü kadın güçlü toplum’ şiarıyla kadınlarımıza yeni imkanlar oluşturacak, farklı bakış açıları kazandıracak, onların gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve kooperatiflerimiz kadınlarımıza bu konuda önemli kazanımlar sağlıyor. Her insanın olduğu gibi her kadının da bir hikayesi vardır. Kadınlarımızın hikayelerini daha güçlü bir şekilde yazmalarına katkı sağlamak bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum” diye konuştu.