Yıldırımlı çocuklara çifte bayram müjdesi

Yıldırım Belediyesi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’ni hizmete açtı. Açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve davetliler katıldı. Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği, karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders alanından oluşan ve toplam 2 bin 407 metrekarelik alan üzerinde bulunan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, yenilenen konseptiyle çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra özellikle Uzay ve Dünya Atölyesi ile küçük kaşiflerin yetişmesine imkan sağlayacak.

HER DALDA EĞİTİM ATÖLYESİ VAR

Es-Sufi’nin gök küresi ve Piri Reis’in haritasının, Güneş, Ay ve Dünya’nın küçük modellerinin, artırılmış gerçeklik uygulamalarının bulunduğu çocuk üniversitesinde ayrıca ‘Canlılar Âlemini Keşfediyorum’, ‘Maddenin Dünyası’, ‘Enerji Bizimle’, ‘Elektriğin Gizemi’, ‘Sanal Gerçeklik’, ‘Oyuncak Kütüphanesi’, ‘Kitap Zamanı’, ‘Hayal Tasarım’, ‘Sanat Atölyesi’, ‘Matematik Elimde’, ‘Benim Sahnem’, ‘Küçük Şefler Mutfakta’ ve ‘Robotik Kodlama’ ve ‘Teknoloji’ atölyesi yer alıyor. Ayrıca çocukların aileleri ile hoşça vakit geçirebileceği anne-çocuk etkinlik mutfağı ile Yıldırımlı çocuklarımız ebeveynleri ile birlikte nefis yemekler yapacak.

HEDEFLER ARŞA ULAŞACAK

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin tüm Bursa’ya hayırlı olmasını dileyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Mola Yegân Çocuk Üniversitesi Türkiye’nin son 20 yılda geldiği noktayı özetleyen bir eserdir. Burası bir hayal, bilim, teknoloji ve sanat üniversitesidir. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, yarınlarımızın hayallerini ve hedeflerini arşa ulaştıracak, evlatlarımızı Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak bir üniversitedir. Burası; babalarının hayallerini aşacak çocukların mekânı, Türkiye Yüzyılı’nın filizidir” diye konuştu.

BİZİM YAPTIKLARIMIZI HAYAL EDEMEZLER

Medeniyet değerleri, kültürel zenginlikleri, mimari eserleriyle Türkiye’nin örnek şehirlerinden Bursa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde Bursa’ya ve Türkiye’ye değer katmak var. 21 yıldır bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Taş üstüne taş koymak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim yaptıklarımızı hayata geçirdiğimiz projeleri birilerinin hayalleri dahi yetmez” dedi.

EN GÜZEL HEDİYE YILDIRIM’DAN

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “23 Nisan Çocuk Bayramı’nda evlatlarımıza en güzel hediye Yıldırım Belediyemizden geldi. Yıldırım Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında sayabileceğimiz Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde çocuklarımız atronomi ve uzay bilimi temelli eğitim alacaklar. Bu üniversiteden umuyorum ki geleceğin Fatihleri, Harezmileri, Ali Kuşçuları, Piri Reisleri yetişecektir. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin Yıldırım’a, Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARINIZI UZAK TUTMAYIN

Molla Yegan Medresesi’nin 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Burası ecdadımızın ulaştığı medeniyet ve kültür seviyesinin göstergesi. Geri kalmışlık bu milletin makus talihi değil. Dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olma hedefimizin temellerini burada atılacak. Kıymetli velilerimizden çocuklarını buralardan uzak tutmamalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.







