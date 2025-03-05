Yıldız Holding'in 'JOB Genç Yetenek Programı' başvuruları başladı

“Günümüz iş dünyasında yetenek yönetimi stratejik bir öncelik olarak organizasyonların sürdürülebilir başarılarında kritik rol oynuyor. Bizler de Yıldız Holding’de, dünya standartlarında öğrenme ve gelişim imkânı sunan JOB Genç Yetenek Programımız ile yeni yetenekleri keşfetmeyi önceliğimize alıyoruz. Programımız aracılığıyla eğitimlerine devam eden ve yeni mezun gençlere, Holding ve şirketlerimizdeki staj deneyiminin yanı sıra eğitim programları ve gelişim imkanından şirket liderlerimizden alacakları mentörlüğe kadar kapsamlı bir kariyer fırsatı sunuyoruz. Gençlerin akademik kariyerleriyle eş zamanlı lider global bir kurum kültüründe iş dünyasını deneyimlemelerine olanak verdiğimiz ve bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştireceğimiz programımızla, gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlıyoruz”