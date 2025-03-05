Yıldız Holding'in 'JOB Genç Yetenek Programı' başvuruları başladı

Kariyer yolculuklarının başındaki gençlere 14 yıldır Yıldız Holding çatısı altında mesleki deneyim ve gelişim fırsatı sunan ’JOB Genç Yetenek Programı 2025” başlıyor. Adaylar, programa 30 Mart 2025’e kadar başvuru yapabilecek.
İş dünyasının en uzun soluklu staj ve işe alım programlarından biri olan Yıldız Holding JOB Genç Yetenek’e her yıl yaklaşık 30 bin başvuru yapılıyor. 14 yıldır devam eden ve bugüne kadar 1300 proje bazlı öğrencinin faydalandığı programı tamamlayan yeteneklerden bazıları Yıldız Holding ve şirketlerinde çalışma fırsatına sahip oluyor. JOB Genç Yetenek Programı’nın, öğrenme, yetenek ve insan kaynaklarında profesyonel gelişimi destekleyen Brandon Hall Ödülleri’nin Yetenek Kazanımı dalında ödülü bulunuyor.