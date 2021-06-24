Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme

Kurucuları arasında Uğur Dündar'ın da bulunduğu Artı 1 TV'ye Sezgin Baran Korkmaz'ın destek olduğu iddiasında bulunan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e, Uğur Dündar, "Yazıklar olsun. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin, sana hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun sana, yerin dibine gir. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım" diyerek sert bir yanıt vermişti.

OYNAT 00:52 Uğur Dündar: Yılmaz Özdil beni sırtımdan hançerledin, cenazeme bile gelmeyeceksin Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Uğur Dündar'ın sert tepkisine neden oldu. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” dedi. BiP'te paylaş

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Dündar'ın bu tepkisi üzerine ikili arasında yaşanan atışma devam ediyor. Daha önce "İddianamedekileri sormayayım mı?" diyerek yanıt veren Özdil, şimdi de kaleme aldığı köşe yazısıyla Dündar'a seslendi.

"Türkçesi adam olmak"

"Herkesle düşüp kalkar, erdemli kalabilirsen unutmayabilirsen halkı, krallarla gezerken dost da düşman da incitemezse seni, ne küçümser, ne de büyültürsen çevreni, her saatin her dakikasına, emeğini katarsan hakçasına, her şeyiyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum, adam oldun demektir" sözlerini paylaşan Özdil, dizeler için "Orijinali 'If' başlığını taşıyor. Türkçesinin başlığı 'Adam Olmak' notunu düştü.

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"Gerçekleri bükmemek gerekir"

Özdil, "Herkesin bırakıp gittiği noktada, bir ömür verdiğin doğrulardan sapmamak, çıplak gerçeğin eğilip bükülmesine asla izin vermemek, dostla da düşmanla da mesafeyi koruyup, tek başına da olsa dayanmak gerekir" diyerek, Dündar'ın gerçekleri eğip büktüğü imasında bulundu.

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