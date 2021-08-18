Yılmaz’dan gençlerle ‘Z Sohbeti’ ​

Mühendis adayları ile sohbet eden Başkan Yılmaz, gençlere kendi mühendislik tecrübelerini aktardı ve onlardan gelen soruları yanıtladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Z Sohbeti” buluşmaları kapsamında belediye binasının önünde, Bursa Teknik Üniversitesi mühendislik bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Mühendis adayları ile sohbet eden Başkan Yılmaz, gençlere kendi mühendislik tecrübelerini aktardı ve onlardan gelen soruları yanıtladı.