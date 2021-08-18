Yılmaz’dan gençlerle ‘Z Sohbeti’ ​

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Z Sohbeti” buluşmaları kapsamında belediye binasının önünde, Bursa Teknik Üniversitesi mühendislik bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Mühendis adayları ile sohbet eden Başkan Yılmaz, gençlere kendi mühendislik tecrübelerini aktardı ve onlardan gelen soruları yanıtladı.
- Gençlerin geleceğe dair fikirlerini dinleyen Başkan Yılmaz, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Yıldırım Belediyesi olarak onların doğru tercihler yapabilmeleri ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için çalışıyoruz. Gençlerimizle sohbet ederken ben de bir makine mühendisi olarak süreç boyunca yaşadıklarımı aktardım. Yıldırım Belediyesi olarak bizler daima gençlerimizin yanındayız” dedi.