Yine aynı tezgah: 'Başkomiserim' yalanıyla, 24 bin lira dolandırdı

Yetkililerin defalarca "Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtan ve 'Adınız ya da banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne ya da soyguna karıştı' diye kandırarak altın ile para isteyenlere inanmayın" uyarılarına rağmen, dolandırıcılık olayları son bulmuyor. Son kurban, Konya'da yaşayan 60 yaşındaki Z.B. oldu.

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"Adınız soyguna karıştı" yalanıyla kandırdı

Selçuklu ilçesinde Z.B'yi cep telefonundan arayan şüpheli, kendisinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu, kimlik bilgilerinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını, suçsuzluğunu kanıtlaması için elindeki para ve ziynet eşyalarının seri numaralarını almaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Z.B, eve gelen şüpheliye 24 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.B. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

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DHA

Memleketine kaçarken yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, şüphelinin parayı almaya gittiği kamyonun plakasını kısa sürede tespit etti. Aracın Selçuklu ilçesindeki bir sanayi sitesinde olduğunu belirleyen polis, şüpheli Ahmet Yıldık'ı memleketi Şanlıurfa'ya kaçmaya hazırlandığı sırada yakaladı.

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Suçlamaları kabul etmedi

Gözaltına alınan Yıldık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.