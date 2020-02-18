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Yine aynı yalan

Bir ‘savcıyız-polisiz’ dolandırıcılığı da Bursa’da yaşandı. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, aradıkları kadının 3.5 kg altın, bin dolar ve bin eurosunu çöpe attırdı. Poşetle bırakılan ziynet eşyaları ve paraları alıp Şanlıurfa’ya giden dolandırıcı, elebaşlarıyla kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T.G., M.Ç. ve İ.H.G. adliyeye sevk edildi
T.G., M.Ç. ve İ.H.G. adliyeye sevk edildi

Savcı-polis dolandırıcılığının sonu gelmiyor. Nilüfer’de aradıkları 55 yaşındaki kadına kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, L.G.K.’nın kullandığı telefon numaralarından FETÖ’cülerle görüşmeler yapıldığını, adına çıkartılan sahte kimlik ve 18 kredi kartıyla altın alındığını söyledi. Dolandırıcılar aynı anda kadının kocası S.K.’yı da arayıp telefonda oyalayarak eşinin ulaşmasını engelledi. Evdeki ziynet eşyaları ve paraları verdikleri adrese bırakmasını isteyen dolandırıcılar kadını kandırmayı başardı. L.G.K. piyasa değeri 1 milyon 400 bin TL olan 3 kilo 600 gram külçe ve cumhuriyet altın, bin 60 Dolar ve bin 50 Euro’yu poşetle verilen adrese bıraktı.

3.5 kg altın, bin dolar ve bin euro ele geçirildi.

150 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan L.G.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceledikten sonra altın dolu poşetin T.G. (20) tarafından alındığını, şüphelinin Bursa’dan Gebze’ye, oradan da otobüsle Şanlıurfa’ya gittiğini tespit etti. T.G.’nin altın ve paraları Şanlıurfa’dan dolandırıcılığı yöneten M.Ç. (31) ve İ.H.G.’ye (24) teslim ettiğini belirleyen ekipler, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Altınlara el konulduktan sonra Bursa’ya getirilen ve suçlarını kabul eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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