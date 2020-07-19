Son dakika koronavirüs haberleri: Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünde yine kuralları hiçe saydılar Yine düğün yine kurallar hiçe sayıldı: Eğlenmek için maske ve sosyal mesafeyi unuttular Gaziosmanpaşa'da mahallede düğün yapan bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı düğünde eğlenenlerin maske dahi takmadıkları görüntülendi.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2020, 09:33 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2020, 09:36 İHA