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Gündem Yine düğün yine kurallar hiçe sayıldı Eğlenmek için maske ve sosyal mesafeyi unuttular
İSTANBUL

Son dakika koronavirüs haberleri: Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünde yine kuralları hiçe saydılar

Yine düğün yine kurallar hiçe sayıldı: Eğlenmek için maske ve sosyal mesafeyi unuttular

Gaziosmanpaşa'da mahallede düğün yapan bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendi. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı düğünde eğlenenlerin maske dahi takmadıkları görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Gaziosmanpaşa'daki sosyal mesafesiz düğün...
Gaziosmanpaşa'daki sosyal mesafesiz düğün...

İstanbul Gaziosmanpaşa’da mahallede düğün eğlencesi yapan bir grup, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

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EĞLENMEK İÇİN SALGINI HİÇE SAYDILAR

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı. Gaziosmanpaşa’da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü.

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  • Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.

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