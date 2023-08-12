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Yine metrobüs kazası

İstanbul yine metrobüs kazalarıyla gündemde. Kentte dün 3 saat arayla iki metrobüs kazası yaşandı. İlk kaza Beyoğlu Halıcıoğlu istasyonu yakınlarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

04:00 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.

Kazalarda şans eseri yaralanan olmadı.

Metrobüs, kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Araçta bulunan yolcular istasyona yürüyerek gitti. İkinci kaza ise saat 08.00 sıralarında Üsküdar’da yaşandı. Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem durağında yolcu indiren metrobüse, aynı yönde seyreden başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle aracın camları kırılırken, bu kazada da şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Metrobüs yolunda trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu. Kaza yapan metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler de normale döndü.


#İstanbul
#metrobüs
#kaza
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