Yine metrobüs kazası

Metrobüs, kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı. Araçta bulunan yolcular istasyona yürüyerek gitti. İkinci kaza ise saat 08.00 sıralarında Üsküdar’da yaşandı. Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem durağında yolcu indiren metrobüse, aynı yönde seyreden başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle aracın camları kırılırken, bu kazada da şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Metrobüs yolunda trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu. Kaza yapan metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler de normale döndü.