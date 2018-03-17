GündemYine meydana çıkarım
3. SAYFA

Yine meydana çıkarım

FETÖ’cü askerlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başından yaraladığı Mehmet Yaman 1 yıldan fazla süre komada kaldı. 7 ay önce gözlerini açtı, geçen hafta konuşmaya başladı. Henüz cümle kurmakta zorlanan Yaman, “Vatanımın başı derde girse yine meydanlara inerim” dedi.

Ayşe Mine AlioğluYeni Şafak
15 Temmuz’da başından vurulan Yaman, 20 ay sonra konuştu:
15 Temmuz’da başından vurulan Yaman, 20 ay sonra konuştu:

Mehmet Yaman, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde vatanı için mücadele ederken, İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) başından vuruldu. Yardımsever vatandaşların gayretiyle hastaneye götürülen Yaman, geç kalınsa da hayli güçlü çıktı. 1 yıl komada kalan gazi Mehmet Yaman, 7 ay önce gözlerini açtı.

İLK KEZ YENİ ŞAFAK’A KONUŞTU

Bilinci açık olan Yaman, vurulduktan 20 ay sonra, geçtiğimiz hafta konuşmaya başladı. Gazi Yaman cümle kurmakta zorlansa da ilk kez Yeni Şafak’a konuştu. Şişli’deki özel bir hastanede tedavi gören Mehmet Yaman, “Vatanımın başı derde girse, düşmanlar göz dikse, yine meydanlara iner vatanıma sahip çıkarım. Vatan için her şeyi yaparım. Yaşadıklarımdan dolayı hiçbir pişmanlık duymadım” dedi.

Tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, 15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman'ın yakın zamanda taburcu olarak eve çıkabileceğini söyledi.

"UĞRAŞMAYIN, ZATEN ÖLECEK"

Eşinin artık kendine geldiğini ve konuşmaya başladığını söyleyen Dilek Yaman ise bu zorlu süreçte başından geçenleri şöyle özetledi: “İlk götürdüğümüz hastanedeki doktor, ‘Ne uğraşıyorsunuz, zaten ölecek’ deyince, ben de ‘Allah’ın işini nereden bileceksiniz? Herkese nasip olmayan bir şey oldu, eşim vatanı için gazi oldu. Allah’ın izniyle de kurtulacak’ dedim. Çok şükür bilinci açıldı.”

Yakında taburcu olacak

“Yaşamaz” demelerine rağmen eşinin vatanı ve çocuklarına tutunarak hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Dilek Yaman, “Haftanın üç günü tekerlekli sandalye ile dolaştırıyoruz. Gırtlak borusundan yemek yediriyoruz. Büyük olan delik kapandı, artık ağızdan yemeye başlayacak. Doktorlar eşimin yakın zamanda eve çıkacağını söylediler” diye konuştu.

Bu darbeciyikim koruyor?
Gündem

Bu darbeciyi kim koruyor?

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma savcısı FETÖ’cü general hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.Ancak FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil, biri ya da birileri tarafından kurtarılmak isteniyor. Darbeci generalin serbest kalması diğer birçok darbe davasını olumsuz yönde etkileyecek.
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı
Ekonomi

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi.
İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması
Hayat

İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir" dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel'de gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gözaltına alınma nedeniyle ilgili Yenisafak.com'a konuştu. Balkanlıoğlu Hoca Belçika polisinin skandal uygulamasıyla ilgili, "Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Balkanlıoğlu hala nezarette tutuluyor.

KAPAT

YUKARI