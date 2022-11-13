Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Ada'nın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda altı kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.
Basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
Ancak yapılan bu bant daraltma da bazı kişilerin provokasyonuna engel olmadı.
'SEÇİM ÇALIŞMASI' DİYEREK HÜKÜMETİ HEDEF ALDILAR
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Mehmet Selçuk Ada patlamanın 'seçim çalışması' olduğunu öne sürerek hükümeti hedef aldı.
Nesin, "Devlet seçim çalışmalarını başlattı." derken, Taş, "Bu filmi daha önce de görmüştük sanki" paylaşımında bulundu.
Ada ise "Seçim kampanyasını başlattılar" paylaşımında bulundu.