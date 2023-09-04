Yine partiden gizlemiş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, partisine haber vermeden yaptığı atama ve anlaşmalara bir yenisi daha eklendi. Kılıçdaroğlu’nun, 26 Mayıs’ta Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak atamasını Genel Merkez’den de sakladığı ortaya çıktı. CHP’yi karıştıran atama hakkında Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, Yaman’ı danışmanı olarak atadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım” dedi. Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla CHP Sözücüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’yı yalancı durumuna düşürdü.

ARKADAŞI TAVSİYE ETMİŞ

Gazeteci Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti” dedi. Yaman’ın danışman olarak atandığı ortaya çıkmasının ardından Faik Öztrak, Eren Erdem ve Aylin Nazlıaka, böyle bir atamanın olmadığını savunmuşlardı.

KURMAYLARININ AÇIKLAMALARI

Eren Erdem de “Böyle bir atama söz konusu değildir.” dedi. Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından, “Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ile konuşarak teyid ettim: Genel Başkanımızın Kadın ve Aile Politikaları danışmanı yoktur” ifadesini kullandı. Faik Öztrak ise, “Medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir” paylaşımında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolü de partisinden saklamıştı. Hatta sözcüsü Öztrak da böyle protokol yok demiş ancak CHP lideri “Faik Beyin de haberi yoktu” ifadelerini kullanmıştı.







