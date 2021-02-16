Gündem Yine PKKya sahip çıktılar Eğer müttefikse
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Yine PKK’ya sahip çıktılar: Eğer müttefikse...

Yine PKK’ya sahip çıktılar: Eğer müttefikse...

Washington, Gara’daki kalleş infazı güya kınarken PKK’yı korumaya devam etti. ABD Dışişleri skandal mesajla, “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de büyük infiale neden olan bu mesajın ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüşerek Türkiye’nin rahatsızlığını iletti. Blinken ise gelen sert tepkiler üzerine çark ederek, görüşmede katliamdan ‘PKK’nın sorumlu olduğunu’ belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Gara'da terör örgütü PKK'nın katliamına sessiz kalan Batı'ya tepkiler sürerken, ABD, skandal taziye mesajıyla adeta PKK'nın katliamına sahip çıktı.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütünün mağarada 13 kişiyi şehit etmesine Batı'nın sessiz kalmasına tepkisini, "Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor" ifadeleriyle gösterdi. Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile bakanlık düzeyinde ilk temas: Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
GÜNDEM
ABD ile bakanlık düzeyinde ilk temas: Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Bu paylaşımdan yaklaşık 5 saat sonra ABD Dışişleri Bakanlığı skandal bir başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

ELÇİ ÇAĞRILDI

  • Bu skandal mesajın ardından Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisi David Satterfield'ı çağırarak, PKK katliamına ilişkin açıklamaya yönelik tepkiyi "en kuvvetli şekilde" dile getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''ABD Büyükeliçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir'' denildi.

AB’de derin kriz: Aşıda sınıfta kaldı
DÜNYA
AB’de derin kriz: Aşıda sınıfta kaldı

ABD’nin tavrı rahatsızlık verici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu ve Blinken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularını da ele aldı. ABD’nin yeni yönetimi ile karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığının vurgulandığı görüşmede, ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

Çavuşoğlu

Blinken

BLINKEN ÇARK ETTİ: SORUMLUSU PKK

ABD’nin şehitlere ilişkin yaptığı skandal açıklamaya Türkiye’nin sert tepki vermesinin ardından Blinken çark edip saldırının sorumlusunun PKK olduğunu söyledi.

  • ABD Dışişleri’nden görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Bakan Blinken’ın, Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini ilettiği ve bundan PKK’nın sorumlu olduğunu belirttiği kaydedildi. Açıklamada Blinken’ın, Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi çağrısında bulunduğu da belirtildi.
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