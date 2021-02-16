Yine PKK’ya sahip çıktılar: Eğer müttefikse... Yine PKK’ya sahip çıktılar: Eğer müttefikse... Washington, Gara’daki kalleş infazı güya kınarken PKK’yı korumaya devam etti. ABD Dışişleri skandal mesajla, “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de büyük infiale neden olan bu mesajın ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüşerek Türkiye’nin rahatsızlığını iletti. Blinken ise gelen sert tepkiler üzerine çark ederek, görüşmede katliamdan ‘PKK’nın sorumlu olduğunu’ belirtti.

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 02:32 Yeni Şafak