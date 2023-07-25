Yine sokak köpeği dehşeti: Abdest alırken saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dönemlerde sokaklarda başıboş dolaşan köpekler dehşet saçmaya devam ediyor.
Birçok kişinin ölümüne neden olan sokak köpekleri bu kez de Diyarbakır'da yaşlı bir adamın ölümüne neden oldu.
Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi.
Koku sonrası ihbar yapıldı
Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Parçalanmış cesedi bulundu
Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.