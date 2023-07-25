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Yine sokak köpeği dehşeti: Abdest alırken saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde abdest almak için evinin önüne çıkan 90 yaşındaki Faik Delibaş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

10:18 . 25/07/2023 الثلاثاء
DHA
Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dönemlerde sokaklarda başıboş dolaşan köpekler dehşet saçmaya devam ediyor.

Birçok kişinin ölümüne neden olan sokak köpekleri bu kez de Diyarbakır'da yaşlı bir adamın ölümüne neden oldu.

Olay, dün Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi Dadaş Ağılı mezrasında meydana geldi.

Koku sonrası ihbar yapıldı

İddiaya göre 90 yaşındaki
Faik Delibaş
, abdest almak için evininin önüne çıktı. Burada köpeklerin saldırısına uğrayan Delibaş, aldığı yaralarla hayatını kaybetti.

Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Parçalanmış cesedi bulundu

Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen ekipler, yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





#sokak köpeği
#diyarbakır
#Hazro
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