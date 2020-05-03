Yirmi sekiz STK’dan baroya kınama: Sapkınlığı meşrulaştırma!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde sarfettiği sözleri bahane ederek İslam’a hakaret eden Ankara Barosu’na tepkiler dinmiyor.

Olayın ardından Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Meşale Derneği, Önder ve Yedihilal gibi 28 derneğin biraraya gelerek oluşturduğu çatı kuruluş https://bizturkiyeyiz.org/ adresi üzerinden imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metnine saatler içinde çobanından akademisyenine, ev hanımından öğrencisine kadar 30 bine yakın vatandaş imza attı.

OYNAT 07:30 Erem Şentürk'ten Ali Erbaş'a destek çağrısı: Odatv'den mi korkuyorsunuz Allah'tan mı? TVNET'te sabahları 'Nerede Kalmıştık' programı ilgi ile izlenen gazeteci Erem Şentürk, LGBT lobisinin avukatlığını üstlenen Ankara ve İzmir barolarının Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmasına ve ardından sosyal medyada başlatılan linç girişimine sert tepki gösterdi. Ali Erbaş'ın Müslüman bir ülkede harama haram, günaha günah dediği için, Allah'ın emrini tekrar ettiği için linç edildiğini ve yetmeyip suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Şentürk, 'Bunlar; 9-10 yaşındaki çocuklara makyaj yapan sapıklar. İnsanların çocuklarını zorla evlatlık almaya çalışan pedofili sapıklar. Bunlar Allah'ın lanetlediği Lut Kavminin torunları. İnsanlığın soyunu tehdit ediyorlar' dedi. Şentürk, Odatv'nin Ali Erbaş'a sosyal medyada destek verenlere 'trol' dediğini de hatırlatarak, 'Her Müslümanın fert fert görevi bunlara karşı ayağa kalkmaktır. Bu saldırı İslama ve Türk milletinedir. Bu saldırı insanlık şerefimizedir. Size 'trol' diyecek Odatv'den mi korkuyorsunuz, Allah'tan mı?' diye sordu.

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İMZALAR 30 BİNİ AŞTI

Yaşananlara toplumun pek çok kesiminden tepkiler yükseldi. İnancımıza ve değerlerimize saldıranları kınıyoruz” diyen onbinlerce vatandaş, https://bizturkiyeyiz.org/ üzerinden başlatılan kampanyaya destek verdi. Kısa süre içinde 30 bini aşkın kişinin imzaladığı kampanyada, Ankara Barosu’nun sapkınlığı meşru göstermeye çalıştığına dikkat çekildi.

İNSANIN DOĞASINA MEYDAN OKUDULAR

İşte o açıklama: “İnancımıza ve Değerlerimize Saldıranları Kınıyoruz. Üzüntümüz; Sodom ve Gomore’nin avukatlığına soyunan bu hukuk mahfilinin basın açıklamasında doğadaki yasalara ve insanın doğasına meydan okuyan sapkınlığı meşru gösterme gayretkeşliğini görmemizden kaynaklanmaktadır. Hayal kırıklığımız ise aynı hukuk mahfilinin eski çağlardan günümüze kadar yeryüzündeki ahlaki sistemlerin ve semavi dinlerin tümünde lanetlenen bir sapkınlığı savunma adına, milli ve manevi değerlerimize hakaret etme hakkını kendisinde görme hususundaki aymazlığından dolayıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tamamen emri bi’l ma’ruf ve nehyi ani’l münker bağlamındaki haklı ve yerinde ifadelerini ‘halkı kin ve nefrete tahrik’ ediyor gerekçesiyle eleştiren ve kaleme aldığı basın açıklaması ile kutsal değerlerimize karşı beslenen kin ve düşmanlığın belgesini ortaya koyan Ankara Barosu’nu şiddetle kınadığımızı yüce milletimize hürmetle arz ederiz.”

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OYNAT 01:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Barosu'na sert tepki: Herkes haddini bilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes haddini, yerini bilecektir' dedi BiP'te paylaş

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Mardin de ayaklandı

Ankara ve Diyarbakır barolarıyla dayanışma içinde olduğunu açıklayan Mardin Barosu’na, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç sert tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın beyanlarının dini inanç temelinde olduğunu kaydeden Kılıç, “Sayın Erbaş’ın beyanları Allah’ın emirlerini insanlara söyleme görevi kapsamında, dolayısıyla kendi görevini yerine getirmiş oldu. Kaldı ki dinimizce haram ve yasak sayılan bu eylemi savunmak, İslam’a olduğu gibi diğer inançlara da uymayarak, toplumları helaka kadar götürüyor” dedi. Mardin Barosu’nun bir meslek örgütü olduğunu hatırlatan Kılıç, “Baronun, bu gibi ideolojik görüşleri Mardinli avukatlar adına ‘kınama’ şeklinde açıklaması ise büyük bir talihsizlik. Farklı din, inanç ve görüşe sahip avukatlardan oluşan Mardin Barosu, bu konuda kurumsal yapısının gereğinin dışına çıkıp, sadece bir kesimin fikirlerini esas aldı. Mardin’de mesleklerini icra eden her avukatı töhmet altında bırakan bu açıklamaya, avukatlar gereken cevabı vermelidir” diye konuştu.

Kimler destekliyor

Biz Türkiye’yiz isimli çatı oluşumunda Birlik Vakfı, Memur-Sen, Eğitimbir-Sen, MTTB, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, MTGBD, Hayat Vakfı, Niyazi-i Mısri K. Vakfı, Meşale Derneği, Diyanet-Sen, Din Görevlileri Derneği, Önder, Yedihilal, TÜGVA, Timav, Malatya Kent Konseyi, Milli ve Dini Hizmetler Vakfı, Bilsam, Misa, Malatya İlim ve İrfan Vakfı, Beşir Derneği, Malatya İlim ve Araştırma Derneği, Tüketici Hakları Derneği, Battalgazi Muhtarlar Derneği, Ati Spor Derneği, Üçbağlar Eğitim Derneği yer alıyor.