Yirmi vekil isyan bayrağı çekti

İYİ Parti’de “oy verilmeyecekler” listesi tartışması devam ediyor. 20’ye yakın milletvekili birlikte hareket etme kararı aldı.

Söz konusu milletvekilleri önümüzdeki hafta bir araya gelip kendilerine yol haritası belirleyecek. Parti içi muhalefetin ilk adımı ise bağımsız hareket etmek olacak. Parti içi muhalefet kurultayda, ‘oy verilmeyecekler listesi’ yayımlanarak aralarında Aytun Çıray, Adnan Sezgin, Aylin Cesur, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel, İsmail Koncuk, Feridun Bahşi, Ümit Özdağ gibi isimlerin partiden tasfiyesinin amaçlandığını belirtiyor.

OYNAT 02:22 İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DEMOKRASİ YOK

Başkanlık Divanı oluşturulmadan önce Genel Başkan Meral Akşener ile görüşüp listeyi hazırlayanların ortaya çıkarılması gerektiğini söylediklerini aktaran muhalif kanat, bu konuda gerekenin yapılmadığını belirterek, ”Parti yönetimi her zaman demokrasiden söz ediyor. Oysa biz bu tutumu ne yazık ki parti içinde göremiyoruz” ifadelerini kullandı. Başkanlık Divanı’nın da GİK listesinin de tamamen Koray Aydın tarafından belirlendiğini öne süren muhalifler, “Eğer parti içi demokrasi yoksa gerek Meclis grubunda, gerekse parti içinde bağımsız cephe oluştururuz” diye tepki gösterdi.

GÜNDEM İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: HDP'ye yapılan hukuksuzluktur

OYLAR DÜŞECEK

Koray Aydın ve ekibinin tabanda karşılığının olmadığını vurgulayan muhalifler yeni yönetimin ‘Cumhur İttifakı’na yakınlaştığını” iddia ediyor. Partideki yeni yapılanmayla birlikte “İYİ Parti’nin oy oranlarının da düşeceği” belirtiliyor. Akşener de muhalif hareketi engellemek için delegelerle görüşme yapacak.