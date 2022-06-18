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EĞİTİM

YKS sınavına geç kalanlar kapıdan döndü

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına geç kalanlar kapıdan döndü. Kimisi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başarırken kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı.

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Haber Merkezi İHA
YKS sınavına geç kalanlar kapıdan döndü
YKS sınavına geç kalanlar kapıdan döndü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi(TYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu.

İHA


İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sınava girecek olan bir aday, bahçe kapısını açarak içeri girdi. Hemen arkasından gelen bir aday da onu takip etti. Sınav merkezinin kapısından içeri girmek isteyen adayları güvenlik görevlileri dışarı çıkardı. Bir başka kadın aday da sınavın başladığı saat olan 10.15’e kadar süre olduğunu düşünerek geç kaldığını dile getirdi. Kadın aday da sınava giremeden geri döndü.


İstanbul Esenyurt ve Esenler’de de birçok öğrenci son anda sınava yetişmeyi başardı. Bazı öğrenciler koşarak geldiği okul kapısından içeri girmeyi başarırken bazı adaylar ise adeta saniyelerle ge4cikince kapıda kaldı.
Öte yandan, okul önlerinde bekleyen bazı aileler de sınavda ter döken çocukları için Kuran-i Kerim okuyarak dualar etti.

YKS’de ilk oturum başladı: Üniversite kapısını aralamak isteyen milyonlarca öğrenci ter dökecek
FOTOĞRAF 14
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Rekor başvuru yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek.<br><br>
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YKS'de milyonlarca genç üniversite kapısını aralamak için yarışacak.<br><br>
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Üç oturumdan oluşan sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapılacak.<br><br>
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Sınav üç oturumda gerçekleştirilecek<br><br>YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak.
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10.15'te başlayan oturumda adayların 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakikası olacak.<br><br>
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İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek.<br><br>
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Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.<br><br>
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Baraj puanı kalktı<br><br>Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı.
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İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.<br><br>
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2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyenler, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.<br><br>
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2022'den sonra bu uygulama geçerli olmayacak.<br><br>
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Nüfus müdürlükleri açık tutulacak<br><br>İki yıl aradan sonra sınava ilk kez maskesiz girilecek.
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Sınav günleri nüfus müdürlükleri de açık tutulacak. <br><br>
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YKS’de ilk oturum başladı: Üniversite kapısını aralamak isteyen milyonlarca öğrenci ter dökecek
Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS başladı. 3 milyon 234 bin adayın katıldığı Temel Yeterlilik Testi 10.15 başladı. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak ve maske zorunluluğu olmayacak
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İki bin 500 nüfuslu ilçe 200 bin kişiyi ağırladı.

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​Her anını kaydetti: Milyonlarca kişi o anları izledi.

Milyonlarca üniversite adayı ter dökecek.

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​Vekil ayrıcalığını kullandı.

​İBB Çırağan'dan sonra Emirgan'daki 54 ağacı katletmişti.

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