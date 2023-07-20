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YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Buna göre, TYT'de 64, sayısalda 231, sözelde 1, eşit ağırlıkta 18, dilde 30 aday 550 ve üstünde puan aldı.

17:45 . 20/07/2023 Perşembe
AA
ÖSYM, sayısal verileri açıkladı.

ÖSYM, sayısal verileri açıkladı.

ÖSYM, 2023-YKS sonuçlarının ardından sayısal verileri de açıkladı.



Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 531 bin 805'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 592 bin 635'i, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan 165 bin 6'sı sınava katılmadı.


Katılımcılardan, TYT oturumunda 239, AYT'de 54, YDT'de 3 olmak üzere toplam 296 adayın sınavı geçersiz sayıldı.



Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2023-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 64, sayısalda 231, sözelde 1, eşit ağırlıkta 18, dilde 30 aday 550 ve üstünde puan aldı.


Ayrıca TYT'de 2 milyon 895 bin 128, sayısalda 1 milyon 500 bin 310, sözelde 1 milyon 546 bin 776, eşit ağırlıkta 1 milyon 859 bin 614, dilde 153 bin 986 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.


ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 4 yıllık üniversite taban puanları listesi

YKS taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları üniversite tercihinde bulunacak adayların takibinde. 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini YKS taban puanları, başarı sıralaması tablosu üzerinden tercih edebilecek. Tıp Fakültesi en küçük taban puanı 527,444, Eczacılık Fakültesi en küçük taban puanı ise 507,407. Peki lisans üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu?


#ÖSYM
#Yükseköğretim Kurumları Sınavı
#YKS
#tercih
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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar