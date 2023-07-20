YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler belli oldu

YKS taban puanları 2023 ve başarı sıralamaları üniversite tercihinde bulunacak adayların takibinde. 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Tercihler, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar AYT, TYT ve YDT puanlarıyla Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerini YKS taban puanları, başarı sıralaması tablosu üzerinden tercih edebilecek. Tıp Fakültesi en küçük taban puanı 527,444, Eczacılık Fakültesi en küçük taban puanı ise 507,407. Peki lisans üniversite en küçük ve en yüksek puanlar açıklandı mı? 2023 YKS kontenjanları duyuruldu mu?