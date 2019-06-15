Gündem YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
EĞİTİM

YKS TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanır? YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

2019 YKS, bugün ve yarın olmak üzere 3 oturumda yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bugün TYT, yarın ise AYT ile YDT sınavları gerçekleşecek. Sınavların ardından adayların ilk bakacağı YKS soruları ve cevapları olacak. İşre ÖSYM'nin YKS soru cevap anahtarını yayımlama tarihleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrencilerin YSK heyecanı
Öğrencilerin YSK heyecanı

YKS maratonu bugün başlıyor. 2,5 milyon üniversite adayı, yükseköğretime geçiş için 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar toplamda 3 teste girecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek. Sınavın bitişiyle birlikte soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusu gündem olacak.Peki YKS'nin birinci oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ile üçüncü oturumu YDT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasından ne zaman yayımlanır?

İşte soru ve cevaplara ilişkin detaylar...

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Bu zorlu maraton sonrasında, ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yarın, 16 Haziran Pazar günü YDT sonrasında yayınlaması bekleniyor.

GEÇEN YIL 1 TEMMUZ'DA YAYIMLANMIŞTI

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bugün gerçekleşen YKS TYT'nin yarın akşam saatlerinde yayımlanması bekleniyor.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

REKLAM

Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

Beklenen an

Beklenen an

Milli savaş uçağı dünya sahnesine çıkıyor.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında.
3 liderle görüştü

3 liderle görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Bahçeli'den ​23 Haziran seçimleri öncesi önemli açıklamalar.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
Makas atan sürücüye sedyede ceza

Makas atan sürücüye sedyede ceza

​Görüntülerden tespit edildi polis hastaneye gitti.
Şanlıurfa'da<br>aşiret kavgası

Şanlıurfa'da
aşiret kavgası

​Çok sayıda kişi öldü, güvenlik güçleri alarma geçti.
İndirim arttı

İndirim arttı

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emlak kralı

Emlak kralı

​CHP'nin İstanbul adayının gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

​Türkiye, sıralamada Hindistan ve Çin'den sonra geliyor.
Kudüs'te oldu bittileri reddediyoruz

Kudüs'te oldu bittileri reddediyoruz

​Başkan Erdoğan dünya liderlerine hitap ediyor.
3,5 yıl sonra<br> şehadet haberi geldi

3,5 yıl sonra
şehadet haberi geldi

​Kaybolan uzman çavuş DNA örneği ile tespit edildi.
Pençe'de<br> sıcak gelişme

Pençe'de
sıcak gelişme

Bakanlık hepsinin imha edildiğini duyurdu.
Marmara ve<br> 4 il için uyarı

Marmara ve
4 il için uyarı

​Meteoroloji kuvvetli sağanak için saat verdi.
Hakimlere HSK incelemesi

Hakimlere HSK incelemesi

​Müfettişler, 31 Mart'taki usulsüzlükler hakkında rapor hazırlayacak.
Teröristlerin enselerindeyiz

Teröristlerin enselerindeyiz

Soylu, bugün gerçekleştirilen operasyona ilişkin konuştu.
Valiye küfür<br>kabul edilemez

Valiye küfür
kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.