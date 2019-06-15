YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

YKS maratonu bugün başlıyor. 2,5 milyon üniversite adayı, yükseköğretime geçiş için 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar toplamda 3 teste girecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek. Sınavın bitişiyle birlikte soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusu gündem olacak.Peki YKS'nin birinci oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ile üçüncü oturumu YDT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasından ne zaman yayımlanır?

İşte soru ve cevaplara ilişkin detaylar...

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

TYT, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. AYT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT, 16 Haziran 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Bu zorlu maraton sonrasında, ÖSYM, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yarın, 16 Haziran Pazar günü YDT sonrasında yayınlaması bekleniyor.

GEÇEN YIL 1 TEMMUZ'DA YAYIMLANMIŞTI

YKS soru ve cevaplarına ilişkin ÖSYM'den yapılan net bir açıklama yok. Bir önceki seneyi incelediğimizde YKS 30 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiş, soru ve cevaplar 1 Temmuz saat 18.00'de yayınlanmıştı. Bugün gerçekleşen YKS TYT'nin yarın akşam saatlerinde yayımlanması bekleniyor.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

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Sınava, atandığı salonda girmesi,

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.