YKS'de 500 tam puan alan Hüseyin Furkan yoluna ilahiyat alanında devam edecek

"Dikkatimin dağılmaması için sınava hazırlık sürecinde ailem hacca gideceğini benden sakladı. Bunu hacca gidecekleri gün öğrendim. Sınavdan çıkıp eve döndükten sonra 'Biz yarın hacca gidiyoruz.' dediler. Çok şaşırdım ve benim adıma güzel bir sürpriz oldu. Ailem hacdayken telefonla görüşüp tam puan aldığımı söyledim. Aslında ben de geldiklerinde söyleyerek bu yaptıklarına karşılık bir misilleme yapabilirdim. Ama yapamadım. Onlar da çok sevindiler."