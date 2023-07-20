YKS'de 500 tam puan alan Hüseyin Furkan yoluna ilahiyat alanında devam edecek

Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Furkan Erdem
Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan 19 yaşındaki Erdem, sevincini başta hacdaki ailesi olmak üzere öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.
Erdem'i Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy da arayarak, başarısından dolayı tebrik etti.
Öğrenim gördüğü okulda aynı zamanda hafızlığı da bitiren Erdem, başarısının sırrını anlattı.
Ailesi motivasyonu bozulmasın diye hacca gideceklerini saklamış
Sınava hazırlık sürecinde ailesinin de kendisine çok destek olduğunu vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:
28 Şubat sürecinde annesinin atıldığı okulda sınava girdi
Erdem, gelecekte ilahiyat alanında akademisyen olmak istediğini, bunu yaparken de Arapçanın yanına başka diller de ekleyerek donanımını artırmak istediğini kaydetti.